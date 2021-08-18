Астрологи рассказали, как ретроградные планеты повлияют на жизнь людей в 2021 году

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В 2021 году на жизнь землян способны оказать влияние несколько ретроградных планет. О том, кому следует быть внимательным и ожидать приятных сюрпризов, а кому следует поберечься, рассказали астрологи.

Ретроградный Меркурий

Его пора настанет с 27 сентября и продлится до 18 октября. Движение планеты благоприятствует людям, чья профессиональная деятельность связана с транспортом, торговлей и бизнесом. В этот период можно заключать важные контракты, но с большими тратами лучше подождать и отнестись к ним с осторожностью.

В личной жизни стоит встретиться со старыми друзьями и родственниками, провести больше времени в семейном кругу.

Ретроградный Плутон

Он вступил в свои права еще в апреле и продолжится до 6 октября. Это авантюрное время, в котором легко решиться на необдуманный поступок, но это же поможет исполнить мечту. Главное — подумать перед тем, как что-то делать. В начале осени следует избегать толпы людей и добиться гармонии с миром.

Ретроградный Юпитер

Он продолжается с 20 июня и закончится 18 октября. Люди под его действием обладают повышенной интуицией, но могут хуже воспринимать действительность в эмоциональном плане — быть подавленными, агрессивными и неуверенными. В это время лучше усилить самоконтроль и заняться поиском новых занятий и впечатлений. Например, можно сменить работу.

Ретроградный Нептун

Он продлится до 1 декабря и в этот период покровительствует влюбленным. До конца осени хорошее время, чтобы найти спутника жизни — для этого не надо пропускать различные мероприятия, устраиваемые друзьями. Уже состоящие в отношениях найдут под влиянием Нептуна гармонию и мир в совместной жизни.

Ретроградный Уран

Уран станет ретроградным 20 октября и останется таким до января следующего года. Он хорошо влияет на людей, которые проводят много времени в кругу семьи. Также в это время легче помириться с близкими и заняться чем-нибудь новым в жизни.

Ретроградная Венера

Венера станет ретроградной 19 декабря. Этот период продлится до 29 января 2022 года и он не благоволит влюбленным. Не стоит заводить в эти дни новых отношений и ссориться, если они уже есть. Следует тщательно все спланировать, иначе есть риск усугубить ситуацию, передает Пятый канал.

Недавно Астролог Ольга Стелла рассказала, чего ждать от прихода ретроградного Урана. По ее прогнозу, период должен привнести в жизнь каждого новизну, свободу и энергию.