Академик Румянцев поддержал отмену обязательного ношения масок учителями

Фото: Из личного архива Александра Румянцева

Академик РАН Александр Румянцев считает правильной отмену обязательного ношения масок учителями во время уроков. Однако полностью отказываться от масок как средства персональной защиты не следует, уверен основатель Центра им. Д. Рогачева.

— Благодаря использованию масок в России и в мире в целом удалось существенно снизить распространение многих сезонных вирусных инфекций. Однако во время урока, когда все ученики сидят в классе без масок, учителю нет смысла использовать средства защиты. Маску можно надевать только во время личного общения с учеником, — считает Александр Румянцев.

По словам Румянцева, дети могут являться переносчиками коронавирусной инфекции, хотя сами болеют в легкой форме. Поэтому педагогам, особенно тем, кто по тем или иным причинам не прошел вакцинацию, стоит использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с педагогами и директорами школ перед педагогическим советом предложил отменить для учителей столичных школ обязательное ношение масок, сделав его рекомендательным. По словам Собянина, школы могут сами определять, необходимо ли учителю носить маску в стенах образовательного учреждения или нет.