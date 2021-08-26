Суд отказал двум компаниям в покупке права застройщика ЖК «Квартал Триумфальный»

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Столичный арбитражный суд отказал двум компаниям в намерении приобрести права застройщика ЖК «Квартал Триумфальный». Суд в ближайшее время рассмотрит соответствующее заявление Московского фонда защиты прав дольщиков, имеющего приоритетное право на проблемный объект. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

— В ходе судебных заседаний 17 и 24 августа 2021 года юридическим лицам было отказано в удовлетворении заявлений. Это связано с их несоответствием требованиям закона о долевом строительстве, а также с отрицательным заключением Минстроя РФ на заявления компаний о намерении стать приобретателем прав на земельный участок под строительство объекта, — рассказала Анастасия Пятова.

По ее словам, в начале августа фонд получил заключение о стоимости завершения строительства ЖК «Квартал Триумфальный». Совет фонда, возглавляемый заместителем мэра Москвы Андреем Бочкаревым, одобрил финансирование завершения строительства ЖК за счет средств фонда.

Минстрой России уже выдал положительное заключение на заявление фонда о намерении приобрести права на земельный участок под строительство объекта. Судебное заседание по его рассмотрению состоится 30 сентября 2021 года.

Ранее Анастасия Пятова рассказала, что с начала текущего года в Москве ввели в эксплуатацию 22 корпуса проблемных объектов, чья общая площадь превышает 310 000 квадратных метров.