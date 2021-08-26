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Актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг

Лала Манушакян

Общество
Актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг
Кадр из фильма «Чародеи» / 1982 год

Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Екатерина Васильева приняла постриг в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре.

Об этом сообщила актриса Мария Шукшина в своем Telegram-канале.

На опубликованном фото 76-летняя Екатерина Васильевна одета вапостольник, которые носят монахини в качестве головного убора. В руках она держит свечку и цветы.

Шукшина в комментариях под снимком упомянула сына актрисы Димитрия Рощина, который служит в храме Святителя Николая на Трех Горах.

Екатерина Васильева дебютировала в кино в 1965 году. Снималась в таких фильмах как «Бумбараш», «Обыкновенное чудо», «Экипаж», «Соломенная шляпка», «Чародеи» и многих других. В 1993 году актриса стала послушницей в Толгском монастыре, а позже начала служить казначеем в московском храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

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