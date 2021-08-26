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Елена Кац рассказала Сергею Собянину о пожеланиях жителей районов ВАО

Павел Гриднев

Общество
Елена Кац рассказала Сергею Собянину о пожеланиях жителей районов ВАО
Фото: Дарья Сорокина

Елена Кац передала Сергею Собянину пожелания жителей районов ВАО Главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац передала мэру Москвы Сергею Собянину собранные ею пожелания жителей районов Вешняки, Ивановское и Новогиреево.

— За последние месяцы мы провели множество опросов и встреч с жителями, выясняя, какие проблемы их волнуют больше всего, — сказала Елена Кац. — В основном, это были вопросы благоустройства и организации досуга. Все пожелания и предложения были проанализированы и переданы сначала в префектуру ВАО, а теперь и мэру. Надеюсь, что они будут приняты во внимание в ходе принятия управленческих решений на уровне Правительства Москвы.

В частности, Елена Кац спросила мэра о судьбе кинотеатра «Энтузиаст», в котором жители хотели бы видеть культурно-досуговый центр, а также попросила ускорить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Вешняках. Сергей Собянин сказал, что даст соответствующие поручения Правительству Москвы.

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