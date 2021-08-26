Участок Подколокольного переулка перекроют в центре Москвы днем 3 сентября

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Россия, Москва, Подколокольный переулок Карта всех событий

Днем 3 сентября в центре столицы перекроют участок Подколокольного переулка в связи с проведением мероприятия. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— 3 сентября полностью перекроют движение на участке Подколокольного переулка от улицы Солянки до Малого Ивановского переулка, — говорится в сообщении.

Участок указанного переулка будет перекрыт с 12:10 до 13:45. Горожанам рекомендуется выбирать пути объезда.

В ЦАО с 28 августа 2021 года по 30 ноября 2022 года полностью закроют для движения участок Сыромятнического проезда от дома 3/9, Третьего Сыромятнического переулка от строения 2 до дома 10 и Нижней Сыромятнической улицы около дома 11. Здесь будет проведена реконструкция железнодорожного путепровода.

Также в ЦАО с 27 августа 2021 года по 30 ноября 2022 года из-за строительства выделенной полосы для общественного транспорта закроют участок Земляного Вала — от Верхней Сыромятнической улицы до Старой Басманной улицы.

На юго-востоке Москвы ограничат движение по Золоторожской улице — от дома 1 до Андроньевской набережной. Помимо этого, на Золоторожской улице сохранят лишь две полосы для движения транспорта и запретят парковать автомобили.