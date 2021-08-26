Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Участок Подколокольного переулка перекроют в центре Москвы днем 3 сентября

Илья Ашуров

Город
Участок Подколокольного переулка перекроют в центре Москвы днем 3 сентября
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Россия, Москва, Подколокольный переулок Карта всех событий

Днем 3 сентября в центре столицы перекроют участок Подколокольного переулка в связи с проведением мероприятия. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— 3 сентября полностью перекроют движение на участке Подколокольного переулка от улицы Солянки до Малого Ивановского переулка, — говорится в сообщении.

Участок указанного переулка будет перекрыт с 12:10 до 13:45. Горожанам рекомендуется выбирать пути объезда.

В ЦАО с 28 августа 2021 года по 30 ноября 2022 года полностью закроют для движения участок Сыромятнического проезда от дома 3/9, Третьего Сыромятнического переулка от строения 2 до дома 10 и Нижней Сыромятнической улицы около дома 11. Здесь будет проведена реконструкция железнодорожного путепровода.

Также в ЦАО с 27 августа 2021 года по 30 ноября 2022 года из-за строительства выделенной полосы для общественного транспорта закроют участок Земляного Вала — от Верхней Сыромятнической улицы до Старой Басманной улицы.

На юго-востоке Москвы ограничат движение по Золоторожской улице — от дома 1 до Андроньевской набережной. Помимо этого, на Золоторожской улице сохранят лишь две полосы для движения транспорта и запретят парковать автомобили.

Читайте также:
МоскваПерекрытия дорогТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте