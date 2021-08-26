Глава Ростуризма инкогнито провела ночь в отеле Анапы с целью проверки сервиса

Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава Ростуризма Зарина Догузова посетила Анапу с рабочим визитом. В ходе поездки руководитель ведомства решила скрытно провести время в одном из местных отелей, чтобы проверить в нем сервис и удостовериться в правдивости жалоб от посетителей.

В результате Догузовой удалось выяснить, что уровень обслуживания в гостинице не соответствует заявленному в чек-листе.

Например, главе Ростуризма не было предложено круглосуточного питания. Кроме того, в отеле нельзя было вызывать горничную в ночное время.

В гостинице также отсутствовал тренажерный зал, не работал телевизор и нельзя было забронировать номер через интернет, передает «Экономика сегодня» со ссылкой на Ростуризм.

До этого Догузова оценила перспективу вакцинации иностранцев от COVID-19. По ее словам, Ростуризм сможет оперативно организовать эти туры после того, как договорится с Минздравом и МИД по части электронной визы.