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Глава Ростуризма инкогнито провела ночь в отеле Анапы с целью проверки сервиса

Полина Долганова

Общество
Глава Ростуризма инкогнито провела ночь в отеле Анапы с целью проверки сервиса
Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава Ростуризма Зарина Догузова посетила Анапу с рабочим визитом. В ходе поездки руководитель ведомства решила скрытно провести время в одном из местных отелей, чтобы проверить в нем сервис и удостовериться в правдивости жалоб от посетителей.

В результате Догузовой удалось выяснить, что уровень обслуживания в гостинице не соответствует заявленному в чек-листе.

Например, главе Ростуризма не было предложено круглосуточного питания. Кроме того, в отеле нельзя было вызывать горничную в ночное время.

В гостинице также отсутствовал тренажерный зал, не работал телевизор и нельзя было забронировать номер через интернет, передает «Экономика сегодня» со ссылкой на Ростуризм.

До этого Догузова оценила перспективу вакцинации иностранцев от COVID-19. По ее словам, Ростуризм сможет оперативно организовать эти туры после того, как договорится с Минздравом и МИД по части электронной визы.

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