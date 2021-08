Группа ABBA впервые за 39 лет выпустит пять новых песен

Фото: abbasite.com

Шведская музыкальная группа ABBA выпустить пять новых композиций спустя 39 лет перерыва в карьере. Об этом в четверг, 26 августа, пишет газета Daily Mirror.

Последний альбом группы под названием The Visitors мир услышал еще в 1981 году.

Газета The Sun добавляет, что музыканты могут выпустить новые хиты 3 сентября 2021 года.

До этого музыкант и бывший барабанщик всемирно известной группы Queen Роджер Тейлор выпустил первую песню со своего нового сольного альбома Outsider.

Новая песня ударника называется «We All Just Trying To Get By». В создании и записи трека также поучаствовала вокалистка KT Tunstall.

Клип на композицию появился на официальном YouTube-канале барабанщика. Новый альбом станет для Тейлора уже восьмым по счету. Его релиз запланирован на 1 октября 2021 года