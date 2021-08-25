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Ударник группы Queen представил первую песню из нового сольного альбома

Полина Долганова

Общество
Ударник группы Queen представил первую песню из нового сольного альбома
Фото: CHUNG SUNG-JUN / POOL

Музыкант и бывший барабанщик всемирно известной группы Queen Роджер Тейлор выпустил первую песню со своего нового сольного альбома Outsider. Об этом в среду, 25 августа, сообщает NME.

Новая песня ударника называется «We All Just Trying To Get By». В создании и записи трека также поучаствовала вокалистка KT Tunstall.

Клип на композицию появился на официальном YouTube-канале барабанщика.

По словам Тейлора, в данной песне каждый слушатель планеты может услышать что-то важное для себя.

Новый альбом станет уже восьмым по счету для Тейлора. Его релиз запланирован на 1 октября 2021 года, передает ФАН.

До этого, весной текущего года, фигуристка, чемпионка Олимпийских игр 2014 года Екатерина Боброва предложила использовать композицию группы Queen в качестве альтернативы запрещенному официальному гимну России. Однако в итоге выбор остановился на музыке Петра Чайковского.

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