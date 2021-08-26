Движение в Свиблове ограничат до 29 августа из-за инженерных работ

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Уржумская улица Карта всех событий

На участке улицы Уржумская в районе Свиблово ограничат движение для проведения инженерных работ с 26 по 29 августа. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 26 по 29 августа будет круглосуточно ограничено движение на Уржумской улице. Это связано с проведением инженерных работ, — говорится в сообщении.

Рабочие поэтапно займут одну полосу с организацией приоритетного права проезда на участке улицы Уржумская от дома 1, корпус 1 до дома 3, корпус 1, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

С 25 августа по 6 сентября, как отмечается, будут перекрыты участки дорог в районе улицы Ильинки из-за проведения международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Движение полностью перекроют на улице Ильинке — от Новой площади до Красной площади.

Также будет перекрыт участок от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади. Ограничения вступят в силу в 22:00 25 августа и продлятся до 08:00 6 сентября.