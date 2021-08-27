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Женщина скончалась во время пластической операции в Санкт-Петербурге

Иван Юминов

Происшествия
Женщина скончалась во время пластической операции в Санкт-Петербурге
Фото: СК РФ

СК возбудил уголовное дело после смерти пациентки в одной из клиник Санкт-Петербурга во время пластической операции. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

— Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека»), — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 25 августа в клинике в Центральном районе города. Пациентке на момент происшествия был 31 год.

Следствие занимается выяснением обстоятельств произошедшего. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления обстоятельств и причины смерти женщины, отмечается на сайте ведомства.

2 июня сообщалось, что СК проверит информацию о некачественных услугах, которые оказала пациентке частная клиника в Москве.

В сюжете одного из федеральных каналов прозвучало, что девушка обратилась к пластическому хирургу и ей провели дорогостоящую операцию. Однако качество услуги не устроило пациентку.

Правоохранители проверят действия сотрудников клинки, а также выяснят, действительно ли их услуги не отвечают требованиям безопасности здоровья потребителя.

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