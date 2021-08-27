«Осадков не ожидается»: синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 27 августа

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Температура воздуха в Москве в пятницу, 27 августа, составит 22-24 градуса, а в области — 20-25 градусов.

— Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается, — говорится в сообщении.

Ветер восточного направления 5-10 метров в секунду, атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха, как отмечается, будет в районе около 50 процентов, передает РИАМО.

Содержание кислорода в воздухе в Москве оптимальное, что не должно вызывать метеопатические реакции. При этом недомогание могут испытывать гипертоники, люди с сосудистыми нарушениями, вегето-сосудистой дистонией, а также частыми приступами мигрени.

Данным категориям людей стоит контролировать артериальное давление, а также снизить тяжелые физические нагрузки, отмечает портал «Метеоновости».

26 августа в Гидрометцентре сообщили, что лето в столичном регионе завершится сухой и теплой погодой. В последние дни августа средняя температура воздуха днем составит около 24 градусов тепла.

По данным синоптиков, в ближайшее время северный теплый антициклон вновь возьмет верх над западным дождливым циклоном, который последние несколько дней установился в Московском регионе.

Метеорологи отметили, что небольшие дожди будут в Москве и Подмосковье до пятницы, 27 августа. В оставшиеся дни месяца вероятность осадков оценивается как незначительная. Температура воздуха днем с 27 по 31 августа будет колебаться от 20 до 27 градусов тепла.