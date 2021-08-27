Городская среда с привлечением звездных архитекторов стала комфортнее для москвичей

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Известные профессиональные архитекторы проектируют не только частные объекты, но и социальные. Из-за этого городская среда становится более комфортной для горожан. Такое мнение в пятницу, 27 августа, высказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, уникальное городское пространство, созданное профессионалами, привлекает не только жителей города, но и туристов.

— В Москве уже существует много проектов звездных архитекторов, например музей «Гараж» или парк «Зарядье», и в городе продолжат появляться новые социальные, жилые и коммерческие проекты от российских и зарубежных профессионалов, — отметил глава ведомства.

Также он добавил, что только сотрудничество со звездными архитекторами из европейских стран способно создать узнаваемую городскую архитектуру. Также привлечение иностранных специалистов рождает конкуренцию и помогает развиваться российским архитекторам.

Например, архитектор Ян Гейл подчеркнул, что хорошо созданная городская среда налаживает взаимодействие между физической формой и жизнью. По мнению специалиста, правильная архитектура всегда работает на комфорт жителей.

В пятницу, 27 августа, Сергей Левкин сообщил, что за период с 1 января по 25 августа 2021 года в Единый контактный центр Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы поступило 20 478 обращений граждан.