Выставка «Дочки-матери» откроется в Дарвиновском музее

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Государственный Дарвиновский музей представляет выставку «Дочки-матери», приуроченную к Международному Дню матери.

Посетители увидят около 50 художественных работ, созданных двумя поколениями художников — живописцем Инной Егоровой и дочкой Машей, дизайнером Людмилой Цветковой и ее детьми Иваном и Варварой.

В экспозиции представлены рисунки животных и растений, натюрморты, пейзажи, цветочные композиции, времена года в разных техниках (масло, акварель, тушь, темпера).

Выставка открыта с 14 сентября по 12 декабря, сообщается на сайте музея.

В сентябре в Дарвиновском музее откроется VII фестиваль подводной фотографии «Дикий подводный мир» имени Д. Виноградова. Посетители познакомятся с удивительной красотой подводного мира и его чудесными обитателями. Свои работы предоставили около пятидесяти фотографов из России и Белоруссии, с Украины и из Казахстана, из Швеции и Германии, из Филиппин и Таиланда. Главные герои выставки — удивительные, загадочные и весьма экстравагантные обитатели морских глубин.

«Водоемы России» — отдельная тематическая экспозиция фестиваля текущего года, которая позволит познакомиться поближе с обитателями морей, озер и рек нашей страны.