Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дни военно-исторического кино пройдут в «Москино»

Ольга Маркова

Развлечения
Дни военно-исторического кино пройдут в «Москино»
Кадр из кинофильма «Зоя» / 2020

Сеть кинотеатров «Москино» с 3 по 6 сентября приглашает горожан и гостей города на фестиваль «Дни военно-исторического кино». Показы фильмов пройдут в кинотеатрах «Спутник», «Молодежный» и «Тула».

Зрители увидят героическую драму «Батальон» — фильм Дмитрия Месхиева основан на реальных событиях, а одну из главных ролей в нем сыграла Мария Кожевникова.

Лента «Подольские курсанты» расскажет о подвиге вчерашних мальчишек, которые, погибая, помогают сдерживать многократно превышающие силы немцев и на двенадцать дней становятся преградой на пути врага к Москве.

Документальная картина «60 дней войны» рассказывает о подвиге 238-й, 312-й и 316-й казахских дивизий, защищавших Москву в 1941 году. В фильме использованы новые кадры документальной хроники — как советские, так и немецкие, а также документы из Подольского архива и Красногорского архива кино- и фотодокументов.

В программе также: байопик создателя вертолетов Ми «Небо измеряется милями», история выживания в концлагере «Уроки фарси» и английский фильм «Крылья урагана» про польских летчиков, сражавшихся за Великобританию во время Второй мировой, история главного врача психиатрической больницы Наума Балабана и его жены Елизаветы Нелидовой «Клятва», героическая лента «Зоя» и экранизация повести «Сашка» писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте «Москино».

Читайте также:
Великая Отечественная войнасеть «Москино»российские фильмы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Черноплодный укор совести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Все мнения
О проекте