Дни военно-исторического кино пройдут в «Москино»

Кадр из кинофильма «Зоя» / 2020

Сеть кинотеатров «Москино» с 3 по 6 сентября приглашает горожан и гостей города на фестиваль «Дни военно-исторического кино». Показы фильмов пройдут в кинотеатрах «Спутник», «Молодежный» и «Тула».

Зрители увидят героическую драму «Батальон» — фильм Дмитрия Месхиева основан на реальных событиях, а одну из главных ролей в нем сыграла Мария Кожевникова.

Лента «Подольские курсанты» расскажет о подвиге вчерашних мальчишек, которые, погибая, помогают сдерживать многократно превышающие силы немцев и на двенадцать дней становятся преградой на пути врага к Москве.

Документальная картина «60 дней войны» рассказывает о подвиге 238-й, 312-й и 316-й казахских дивизий, защищавших Москву в 1941 году. В фильме использованы новые кадры документальной хроники — как советские, так и немецкие, а также документы из Подольского архива и Красногорского архива кино- и фотодокументов.

В программе также: байопик создателя вертолетов Ми «Небо измеряется милями», история выживания в концлагере «Уроки фарси» и английский фильм «Крылья урагана» про польских летчиков, сражавшихся за Великобританию во время Второй мировой, история главного врача психиатрической больницы Наума Балабана и его жены Елизаветы Нелидовой «Клятва», героическая лента «Зоя» и экранизация повести «Сашка» писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте «Москино».