Столичные врачи вылечили от COVID-19 за сутки еще 2297 пациентов

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Московские врачи за последние 24 часа вылечили от коронавирусной инфекции еще 2297 пациентов. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Таким образом, общее количество москвичей, победивших коронавирус, увеличилось до 1 439 126.

За последние сутки в столице выявили 1509 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализированы 499 человек, 51 пациент с коронавирусной инфекцией скончался. В настоящее время на ИВЛ находятся 285 горожан.

Фото: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

Всего в 85 регионах РФ за минувшие 24 часа выявили 19 509 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, как человек может получить так называемую золотую броню, если он привьется после того, как переболеет коронавирусом. По мнению специалиста, длительный и самый максимальный иммунитет вырабатывается у переболевших COVID-19, которые сделали прививку против вируса.