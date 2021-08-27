Более 20 дворов благоустроили в Москворечье-Сабурове

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Южный административный округ, район Москворечье-Сабурово Карта всех событий

В Москворечье-Сабурове благоустроили микрорайон, ограниченный улицами Москворечье, Святослава Рихтера, Славского и Каширским шоссе, в состав которого входят 26 дворовых территорий. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Здесь появились новые игровые и спортивные комплексы, уличные тренажеры, а также лавочки и урны. Покрытие на детских площадках выполнили из искусственной травы.

Помимо этого, на территории разбили цветники, высадили деревья и кустарники и сделали перголы. Вдоль дорожек для пешеходов установили 55 опор наружного освещения.

Автомобилисты получили дополнительные парковочные карманы. А на территории всего микрорайона заменили асфальтобетонное покрытие.

При разработке проекта благоустройства учитывались пожелания местных жителей, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Предложения жителей становятся одним из главных факторов принятия решений по благоустройству в районах, заявила главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац в ходе встречи с жителями района Ивановское в честь открытия детской площадки на улице Сталеваров.