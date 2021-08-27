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Евгений Нифантьев предложил создать доктрину национальной лекарственной безопасности

Павел Гриднев

Общество
Евгений Нифантьев предложил создать доктрину национальной лекарственной безопасности
Фото: Галина Бродская

России нужна доктрина национальной лекарственной безопасности, которая обеспечит ее независимость от других стран — производителей субстанций для лекарственного производства. Об этом заявил член Общественной палаты РФ, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

— История с COVID-19 подвела нас к осознанию важности производства субстанций лекарственных препаратов на территории России. Сейчас монополистами на этом рынке являются Китай и Индия. Они продают субстанции всему миру, а дальше из них уже производятся лекарства под брендами известных торговых марок. С началом первой волны пандемии в России возник дефицит субстанций, поскольку у Китая начались перебои с их производством. Считаю, что нам необходимо создать доктрину национальной лекарственной безопасности, чтобы Россия стала полностью независима от Китая и Индии, — отметил Евгений Нифантьев.

Он отметил, что для этого у России есть все: научный потенциал, условия и исходное сырье для производства субстанций — газ, нефть и уголь.

— Первый этап — создать производственную базу. Второй — развернуть производство составляющих. А это автоматически означает, что мы становимся одной из ведущих стран с развитой химической промышленностью. Что на выходе нам дает высокую добавленную стоимость при продаже своей продукции, рост налогов, создание дополнительных рабочих мест, — подчеркнул Нифантьев.

В 2020 году Евгений Нифантьев занимался организацией работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции в рамках Всероссийской акции «Мы вместе» на государственном уровне.

Председатель общественной организации «Объединенный молодежный фронт» Ксения Шлямина отметила, что пандемия подстегнула к изменениям в системе здравоохранения, в том числе к решению вопроса качественного лекарственного обеспечения больных.

— Мы наконец-то поняли реальную значимость отечественной индустрии и тот факт, что наличие резервов для производства лекарств внутри страны стало жизненно важным, — отметила она.

Член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина считает, что сегодня действительно необходимо, чтобы производить в стране лекарства по полному циклу, тогда обеспечивать пациентов можно будет без оглядки на поставщиков сырья.

— Тогда и в условиях внешних вызовов россияне будут гарантированно обеспечены всеми доступными, качественными и современными отечественными препаратами, — уверена Шушлебина.

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