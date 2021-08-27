Андрей Бочкарев: Более 120 километров набережных Москвы-реки реконструируют в ближайшие годы

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Более 120 километров набережных Москвы-реки благоустроят и реконструируют в рамках программы развития прибрежных территорий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На протяжении нескольких лет в столице ведется работа по приведению в порядок территорий, расположенных вдоль Москвы-реки. Это и строительство современных набережных, и формирование общественных и арт-пространств, а также создание спортивных и детских площадок. К настоящему времени таким образом благоустроено почти 72 километров набережных, — рассказал заммэра.

Он отметил в числе наиболее ярких проектов Лужнецкую, Овчинниковскую, Москворецкую, Озерковскую, Крымскую набережные, а также набережную Марка Шагала.

По его словам, работа в этом направлении продолжается.

— В ближайшие годы предстоит привести в порядок, реконструировать и благоустроить около 121 километра набережных Москвы-реки, — сообщил Андрей Бочкарев, подчеркнув, что в перспективе все городские набережные станут комфортными зонами для отдыха и прогулок.

Глава Стройкомплекса обратил внимание, что только в этом году планируют завершить благоустройство набережных Бережковской, Тараса Шевченко, Софийской, Садовнической, Раушской, Космодамианской и некоторых других.

Он добавил, что работы финансируются за счет бюджета города и частных застройщиков при реализации комплексных проектов по развитию территорий и созданию новых городских кварталов.

По словам Андрея Бочкарева, программа развития прибрежных территорий подразумевает также строительство причалов для регулярного речного пассажирского транспорта.

Гид-экскурсовод по столице Павел Недашковский ранее назвал самый красивый речной маршрут столицы. Он начинается у Киевской набережной или у Лужников и завершается у Московского дома музыки на Павелецкой набережной.