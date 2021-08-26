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Назван самый красивый речной маршрут в Москве

Илья Ашуров

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Назван самый красивый речной маршрут в Москве
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Самый красивый речной маршрут столицы начинается у Киевской набережной или у Лужников и завершается у Московского дома музыки на Павелецкой набережной. Об этом «Вечерней Москве» рассказал гид-экскурсовод по столице Павел Недашковский.

По его словам, при выборе оператора речной прогулки горожанам стоит отдать предпочтение судам Radisson. Один из их маршрутов включает самые живописные места города: Кремль, храм Христа Спасителя, великолепные здания на Фрунзенской набережной и Парк Горького.

— Если кататься ночью, то для молодежи много дискотек на кораблях «Рио» — экскурсии от моста Багратион. Цены — от 800 до 2500 рублей. Программа везде разная, где-то есть гиды, салют. Но это обычно какие-то проекты, не каждый день. Дискотеки бывают по пятницам и субботам, — уточнил специалист.

Более подробно изучить рекомендации гида, а также ознакомиться со списком самых впечатляющих речных круизов Москвы можно в специальном материале «ВМ».

18 августа в столице вновь заработал регулярный речной трамвай, следующий от Северного речного вокзала до деревни Захарково. Весь путь по данному маршруту занимает у москвичей около десяти минут.

До пункта назначения горожан будет возить теплоход «Москва-1» с посадкой на причале № 9. Оплатить поездку можно будет картой «Тройка» или любым другим способом в прибрежной кассе. Стоимость поездки составляет 42 рубля.

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