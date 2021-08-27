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Артемий Лебедев прокомментировал реакцию на скульптуру Урса Фишера

Анастасия Колоскова

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Артемий Лебедев прокомментировал реакцию на скульптуру Урса Фишера
«Большая глина № 4» / Фото: Instagram /shaks_vika

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал возмущение общественности по поводу установки скульптуры швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4» на Болотной площади в Москве.

— Больше всего на свете меня возмущают люди, которым не нравится скульптура Урса Фишера «Большая глина № 4» перед новым домом культуры ГЭС-2, который собираются скоро открыть в Москве. Причем заметьте, что она еще и временная. Она постоит всего пару месяцев. Скульптура, которая похожа на то, как скульптор начинает свою работу: он берет куски глины, сначала их слепляет вместе, а потом постепенно начинает придавать этой глине форму, — приводит слова Лебедева RT.

Дизайнер отметил, что скульптура является «очень философским и очень глубоким высказыванием скульптора».

Экспозиция «Большая глина номер 4», высота которой составляет 12 метров, выполнена из алюминия. Скульптура — это копия комка глины, увеличенная в 50 раз. Сейчас работа установлена в Москве, однако до этого она выставлялась во Флоренции.

Член Московского союза художников и автор Ржевского мемориала Андрей Коробцов оценил стоимость скульптуры Урса Фишера в десятки миллионов рублей. Архитектор Елена Тальская, в свою очередь, назвала скульптуру не искусством, а провокацией.

Сам Урс Фишер очень удивился, когда узнал о реакции аудитории на экспозицию «Большая глина номер 4». По его словам, в Швейцарии невозможно предугадать реакцию публики. Там деятель искусства лишь делится своими идеями и мировоззрением. В России же, как отметил Урс Фишер, людям нет дела до искусства, они не знают, плохое оно или хорошее, но при этом критикуют его.

«ВМ» в специальном материале попыталась разобраться, почему россияне не понимают творчество современных художников.

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