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Более 17 тысяч тренировок по реагированию на ЧС в учебных заведениях провели в России

Виктория Сикерина

Марина Найденкова

Общество
Более 17 тысяч тренировок по реагированию на ЧС в учебных заведениях провели в России
Фото: Павел Волков

Свыше 17 тысяч учебных занятий по реагированию на чрезвычайные ситуации в образовательных учреждениях были проведены при подготовке к новому учебному году. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия».

По его словам, свыше 30 тысяч росгвардейцев будут обеспечивать безопасность торжественных мероприятий 1 сентября.

— На сегодняшний день под охраной находятся 86 тысяч учебных заведений… Это школы, образовательные учреждения, — отметил Валерий Грибакин.

В среду, 25 августа, министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Госсовета объявил, что День знаний, 1 сентября, пройдет в российских школах очно. Также он заявил, что российские школы на данный момент готовы к приему всех 17 миллионов учеников.

В тот же день на президиуме Госсовета РФ президент Владимир Путин дал напутствие российским школьникам перед новым учебным годом. Глава государства пожелал успехов преподавателям и ученикам, а в особенности первоклашкам.

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