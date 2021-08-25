«В добрый час»: Путин дал напутствие школьникам в преддверии нового учебного года

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин дал напутствие российским школьникам перед новым учебным годом. Свое заявление российский лидер сделал в среду, 25 августа, на президиуме Госсовета РФ по вопросам образования.

— Я в преддверии нового учебного года от всей души желаю успехов учителям и, конечно, их воспитанникам, особенно первоклашкам, которым совсем скоро предстоит переступить порог школы. Всем — в добрый час! — приводит ТАСС слова Путина.

Также на заседании министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что День знаний, 1 сентября, пройдет в российских школах очно.

25 августа Путин заявил, что правительство планирует совершенствовать систему оплаты труда педагогов с учетом бюджетных возможностей.

До этого президент РФ предложил сделать 2023-й Годом педагога. Он напомнил, что в 2023 году Россия будет отмечать 200-летие Константина Ушинского — основателя российской педагогики.

По словам главы государства, будущее России зависит от талантливых учителей. Он подытожил, что деятельность педагогов — это не просто «услуга», а важнейшая работа для всего населения страны.