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Время на ЕГЭ по истории и обществознанию сократили с 235 минут до 180

Виктория Сикерина

Общество
Время на ЕГЭ по истории и обществознанию сократили с 235 минут до 180
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Время написания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории и обществознанию сократили с 235 минут до 180. Об этом в пятницу, 27 августа, объявили в пресс-службе Рособрнадзора.

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) внес несколько изменений в процедуру проведения экзаменов, бланки и сами задания, которые начнут действовать с 2022 года.

— Время, отведенное на выполнение экзаменационных работ по истории и обществознанию, сокращено с 235 до 180 минут, — заявили в ведомстве.

Изменения в структуре контрольных измерительных материалов (КИМ) затронули все школьные экзаменационные предметы, кроме информатики. Обновленные варианты дополнят новыми заданиями.

В Рособрнадзоре отметили, что в ЕГЭ по базовой математике появятся задания на умение выполнять различные действия с геометрическими фигурами и исследовать математические модели. В экзамен по биологии включат задание на анализ результатов эксперимента в области физиологии клеток и организмов живой природы, сообщает ТАСС.

— Из экзаменационной работы по истории исключено историческое сочинение, но добавлено новое задание на установление причинно-следственных связей, а вместо задания с кратким ответом, посвященного Великой Отечественной войне, включено задание с развернутым ответом, предполагающее работу с историческими источниками о Великой Отечественной войне, — подытожили в пресс-службе.

В среду, 25 августа, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила президенту РФ Владимиру Путину дать школьникам возможность сдавать ЕГЭ на территории своих школ.

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