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В Минтрансе отказались запускать «женские» вагоны в метро

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
В Минтрансе отказались запускать «женские» вагоны в метро
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Делить вагоны в метро на «общие» и «женские» в России не будут. В противном случае это может привести к лишению равноправия между россиянами. Такой ответ (документ есть в распоряжении «Вечерней Москвы») озвучили в Министерстве транспорта РФ, куда ранее свою инициативу отправлял первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

— В части вашего предложения может возникнуть проблема дискриминации, что в свою очередь, согласно статье 5.62 Кодекса РФ об административных правонарушениях, является нарушением прав, свобод и законных интересов человека, в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, — указано в документе.

Ранее предлагалось провести эксперимент по запуску вагонов в метро, где смогут находиться только женщины. По мнению автора инициативы, это смогло бы обезопасить россиянок от домогательств в общественном транспорте. В качестве одного из аргументов политик привел опыт других стран, где уже существуют «общие» и «женские» вагоны. В 2015 году с подобным предложением выступали и в Совете Федерации — тогда, как и сейчас, оно также не нашло поддержки.

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