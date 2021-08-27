Эскалатор на станции «Марьина Роща» БКЛ станет самым длинным в Москве

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

Россия, Москва, метро Марьина Роща Карта всех событий

На будущей станции метро «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) установят самый длинный в столице эскалатор. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.

Длина эскалатора составит 130 метров. Он побьет рекорд, который в настоящее время принадлежит эскалатору на станции «Парк Победы» длиной почти 127 метров.

— Глубина «Марьиной Рощи» на БКЛ — 70 метров. Это одна из самых сложных станций на Большом кольце, — отметил мэр.

Он рассказал, что вестибюль станции украсят округлые колонны, а опорами наземного павильона выступят огромные шары. Строительство станции завершат в следующем году. Вместе со станциями «Сокольники» и «Рижская» станция «Марьина Роща» входит в состав северо-восточного участка БКЛ.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев 12 августа сообщал, что станция «Марьина Роща» готова на 64 процента.