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Мужчина присвоил себе почти три миллиона корпоративных денег и попытался скрыться

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина присвоил себе почти три миллиона корпоративных денег и попытался скрыться
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва
Россия, Москва, Верхняя Сыромятническая улица Карта всех событий

Полиция задержала мужчину, который подозревается в присвоении крупной суммы денег одной из московских компаний. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По словам представителя ведомства, в 2018 году подозреваемый работал в компании, офис которой находился на Верхней Сыромятнической улице. В какой-то момент ему доверили 2,7 миллиона рублей. Присвоив себе указанную сумму, мужчина уволился и перестал выходить на связь.

Руководство компании обратилось в полицию.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий в августе текущего года сотрудники уголовного розыска в одном из столичных аэропортов задержали подозреваемого — 29-летнего приезжего мужчину, — рассказала Гузь.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

В четверг, 26 августа, столичная полиция задержала мужчину, который подозревается в краже сумки с крупной суммой денег на территории выставочного комплекса в Котловке. Позже в полицию обратилась хозяйка аксессуара. Она заявила, что в сумке находилось 1,3 миллиона рублей.

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