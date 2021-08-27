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Врач оценил риск возникновения тромбов у подростков после вакцинации

Марина Найденкова

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМВакцинация от коронавируса
Общество
Врач оценил риск возникновения тромбов у подростков после вакцинации
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Риск образования тромбов у подростков после вакцинации от коронавируса такой же, как и при вакцинации взрослых. Что касается российского препарата «Спутник V», то риска развития тромбоза при его использовании нет. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач-иммунолог Николай Крючков.

— У подростков разницы со взрослыми почти нет, соответствуют молодым взрослым. Я думаю, что по подросткам так же, как и по взрослым. Что касается «Спутника V», то по нулям — тромбообразования нет, по аргентинским данным. Но есть два случая тромбоцитопении на 9 миллионов вакцинированных от «Спутника». Если ориентироваться по данным, что «Спутник V», в отличие от близкой по платформе AstraZeneca, гораздо реже вызывает тромбообразование, то, соответственно, и у подростков так же будет, — сказал врач.

В начале июля Москва начала клиническое исследование вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. «Вечерняя Москва» собрала всю важную информацию о том, как будет проходить вакцинация и почему несовершеннолетним важно прививаться.

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