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Певицу Анжелику Агурбаш доставили в отдел полиции в Москве

Анастасия Волоснова

Общество
Певицу Анжелику Агурбаш доставили в отдел полиции в Москве
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Певица Анжелика Агурбаш, которая числится в розыске в Белоруссии, была доставлена в московский отдел полиции. Об этом сообщил в пятницу, 27 августа, источник Пятому каналу.

На данный момент Агурбаш опрашивают сотрудники правоохранительных органов, передает канал.

Дела по статьям УК республики «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» и «Оскорбление президента» против певицы Генпрокуратура Белоруссии возбудила еще в мае, а теперь ведомство просит Россию выдать Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности.

Агурбаш, как следует из сообщения Генпрокуратуры, с августа 2020 года размещала в интернете сведения, которые были направлены на возбуждение социальной розни и вражды к государственным служащим, сотрудникам правоохранительных органов и представителям власти. Также ее обвиняют в оскорблениях президента страны Александра Лукашенко, «соединенных с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений».

Адвокат Владимир Жеребенков сообщал, что российские власти ни при каких обстоятельствах не выдадут певицу Белоруссии. Однако Генпрокуратура республики может выслать в РФ материалы уголовного дела в отношении Агурбаш, после чего артистку могут привлечь к ответственности на территории России.

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