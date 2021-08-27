Движение на проспекте Вернадского восстановили после ДТП с машиной скорой помощи

Фото: mos.ru/Максим Денисов

Россия, Москва, проспект Вернадского, 4с1 Карта всех событий

На проспекте Вернадского восстановили движение после ДТП с участием машины скорой помощи и автомобиля такси. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

Авария, о которой идет речь, произошла днем 27 августа в районе дома 4 на проспекте Вернадского. В результате ДТП автомобиль скорой помощи перевернулся. Крайняя правая полоса в сторону области была занята.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Еще одно ДТП произошло 27 августа в районе дома 38 на Дубнинской улице. Автомобиль врезался в автобусную остановку и выехал на тротуар. По предварительной информации, есть пострадавшие.

24 августа сообщалось, что сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали водителя иномарки, который сбил семилетнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Им оказался мужчина 1946 года рождения, управлявший автомобилем Volkswagen Polo.

Инцидент произошел возле дома 29 на Новокосинской улице. Водитель сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с родителями. После инцидента мужчина покинул место ДТП. Пострадавший ребенок был доставлен в больницу с диагнозом «сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины».