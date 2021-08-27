Финансирование фонда культурных инициатив увеличат до 10 миллиардов рублей

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Грантовая поддержка фонда культурных инициатив в 2022 году составит восемь миллиардов рублей. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказал первый замглавы администрации президента РФ, председатель координационного комитета фонда культурных инициатив Сергей Кириенко.

По его словам, в текущем году в качестве поддержки было выделено 3,5 миллиарда рублей. Затем будет выделено десять миллиардов рублей.

При этом число заявок в настоящее время превысило сумму более чем на 84 миллиарда рублей.

— Любопытно, у нас за эти 1,5 месяца количество заявок превысило все, что максимально собирал фонд президентских грантов за один конкурс, за одну грантовую сессию — 12,5 тысячи заявок на общий объём порядка 84 миллиарда рублей, — заявил Кириенко, которого цитирует РИА Новости.

До этого президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив. Он нацелен на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

24 августа Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.