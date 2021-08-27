Квартира загорелась в центре Москвы на Малой Грузинской улице

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Малая Грузинская улица, 38 Карта всех событий

В центре столицы на Малой Грузинской улице горит жилой дом. Заявившие о пожаре очевидцы сообщили о взрыве. Об этом в пятницу, 27 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», возгорание произошло в доме 38 на Малой Грузинской улице. На месте происшествия наблюдается открытое горение.

— На месте работают пожарные. Существует угроза перехода огня на чердак. Информация о взрыве уточняется, — сказал источник «ВМ».

В Cети появились кадры с места происшествия. На них видно, что пожар произошел в квартире, расположенной на последнем, седьмом, этаже дома. Из окон квартиры вырываются языки пламени.

Видео: Telegram / 112

В пятницу, 27 августа, также произошел пожар в двухэтажном здании общежития, которое находится на Московской улице, дом 1 (деревня Саларьево — прим. «ВМ»). Площадь возгорания составила десять «квадратов». Его удалось ликвидировать в 15:16. Сведений о пострадавших нет.