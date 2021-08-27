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Пожар в квартире на Малой Грузинской улице в центре Москвы потушили

Илья Ашуров

Происшествия
Пожар в квартире на Малой Грузинской улице в центре Москвы потушили
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Малая Грузинская улица, 38 Карта всех событий

Пожар в центре столицы на Малой Грузинской улице ликвидировали. Об этом в пятницу, 27 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— Возгорание ликвидировали в 20:40, — сказал собеседник «ВМ».

В пресс-службе столичного дептранса сообщили, что в связи с инцидентом перекрыто движение по улице Климашкина в сторону улицы Большая Грузинская.

Пожар произошел вечером 27 августа в квартире жилого дома номер 38 на Малой Грузинской улице. По словам источника «ВМ», на месте происшествия наблюдалось открытое горение.

В Cети появились кадры с места происшествия. На них видно, что пожар произошел в квартире, расположенной на последнем, седьмом, этаже дома. Из окон квартиры вырываются языки пламени.

Видео: Telegram / 112

В пятницу, 27 августа, также произошел пожар в двухэтажном здании общежития, которое находится на Московской улице, дом 1 (деревня Саларьево — прим. «ВМ»). Площадь возгорания составила десять «квадратов». Его удалось ликвидировать в 15:16. Сведений о пострадавших нет.

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