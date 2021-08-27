Авиаэксперт рассказал об особенностях разбившегося под Пермью Су-24

Во вторник утром, 24 декабря, представитель силовых структур сообщил о крушении истребителя Т-50 (Су-57) под Комсомольском-на-Амуре / Фото: Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=aha7weSjsX4&feature=youtu.be

Бомбардировщик Су-24, который разбился под Пермью, является сложным, но неоднократно проверенным судном. Техника в нем могла отказать только из-за вышедшего из строя оборудования или из-за плохого обслуживания. Такое мнение выразил авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич.

— Это не простой в пилотировании самолет. При его создании погибло несколько летчиков-испытателей. Потом его довели, это хороший фронтовой бомбардировщик, он доведен. Он рождался тяжело, потому что, когда он появлялся, в него было заложено очень много новшеств на то время, — сказал специалист.

По его словам, такая техника требует от пилота собранности и ответственности. Специалист также отметил, что каких-либо проблем или неприятных инцидентов с участием бомбардировщика не было уже давно.

Лукашевич добавил, что в последнее время военные самолеты стали чаще терпеть крушения, однако о тенденции говорить пока преждевременно.

Эксперт подытожил, что испытания военных судов не останавливаются из-за авиакатастроф. Кроме того, иногда процесс ввода самолета в какую-либо военную часть занимает долгие годы, потому как на испытания самолета требуется много времени, передает НСН.

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в 95 километрах западнее Перми 27 августа. Пилоты бомбардировщика смогли катапультироваться. Известно, что разбившийся Су-24 в момент крушения был без боекомплекта.

Для эвакуации летчиков был направлен вертолет. Пилотам удалось выжить, их госпитализировали в удовлетворительном состоянии. У одного пилота, предварительно, диагностирован перелом обеих рук, у второго — одной.