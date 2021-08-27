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Катапультировавшиеся из падающего Су-24 пилоты смогли выжить

Анастасия Волоснова

Происшествия
Катапультировавшиеся из падающего Су-24 пилоты смогли выжить
Фото: Минобороны РФ

Катапультировавшихся из падающего Су-24 пилотов нашли живыми, их госпитализировали на вертолете. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил Пятый канал со ссылкой на источник.

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Пермском крае 27 августа. Пилоты бомбардировщика смогли катапультироваться. Известно, что разбившийся Су-24 в момент крушения был без боекомплекта.

Для эвакуации летчиков был направлен вертолет. Пилотам удалось выжить, их госпитализировали в удовлетворительном состоянии, сообщает Пятый канал.

Похожий случай с трагичным концом произошел ранее в Астраханской области. В среду, 18 августа, разбился самолет МиГ-29. Борт потерпел крушение в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. В результате происшествия пилот погиб. После случившегося на место трагедии направили комиссию Главного командования ВКС.

Утром 23 августа самолет-амфибия рухнул в Москву-реку в районе села Черкизово, недалеко от Коломны, а после перевернулся. Свидетелями падения самолета стали местные рыбаки. Один из них увидел, что судно упало в воду, и начал съемку.

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