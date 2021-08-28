Удава обнаружили под балконом жилого дома на северо-западе Москвы

Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы

Россия, Москва, улица Рогова Карта всех событий

Удава констриктора нашли под балконом дома на улице Рогова, его передали в центр реабилитации диких животных. Об этом сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

— Рептилия, которая была обнаружена под балконом на улице Рогова сотрудниками МЧС, была передана сотрудникам центра реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, — говорится в сообщении.

Длина рептилии составила полтора метра, она находится в удовлетворительном состоянии. Ее хозяин, как отмечается, пока не найден.

Удав обыкновенный является неядовитой змеей, в неволе он достигает двух-трех метров в длину, передает ТАСС.

12 августа сообщалось, что за июль в центре реабилитации диких животных появились 28 новых питомцев. В их числе крокодил, енот-полоскун, несколько хищных птиц, три экзотические змеи, два ворона и два питона.

В центре также проживают тигр, толстый лори, дикобраз хохлатый, два африканских льва, лисы, макаки, носухи и черепахи. Кроме того, там находятся и несколько видов птиц — филины, фазаны, певчие канарейки, амадины и различные виды попугаев, а также много видов попугаев — волнистые, ожереловые, певчие, неразлучники, жако и ара.