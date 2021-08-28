Пушков объяснил скрытый смысл плакатов с изображенным в составе ФРГ Калининградом

Фото: roscongress / Евгений Лучинский

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил появившиеся в Германии баннеры, на которых Калининград изображен в составе ФРГ. По его словам, плакаты могли развесить правые радикалы.

Он уточнил, что надпись на баннерах переводится как «Мы не забываем». Пушков добавил, что радикальное движение поддерживают многие представители военных немецких кругов.

— В нынешней Германии с ее выраженной политкорректностью, официальной любовью к мигрантам и правозащитным либерализмом могут скрываться (и наверняка скрываются) большие идейные и политические сюрпризы. Эти плакаты напоминают нам об этом. Чтобы мы тоже не забыли, — цитирует сенатора News.ru.

Предвыборные агитационные плакаты развесили в Германии, в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания, с Калининградской областью в составе страны. Агитацию за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) развесили в городе Тетерове.

Идею для постеров скопировали с предвыборных плакатов политических партий 1949 года. При этом на них изобразили карту Германии довоенных лет с Калининградским регионом в составе страны. Также на плакаты нанесли Восточную Пруссию и Польшу. Однако представитель ХДС Ханнес Деттманн заявил, что политическая партия не имеет отношения к произошедшему. По его мнению, такие плакаты должны быть убраны с улиц города.