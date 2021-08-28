Тимофей Баженов: «Занимаясь обустройством прудов и рек, мы создаем комфортную городскую среду»

Фото: Максим Манюров

Россия, Москва, Останкинский пруд Карта всех событий

26 августа в Останкинский пруд выпустили несколько тысяч мальков различных пресноводных рыб. Это стало настоящим событием для местных жителей. Зарыбление провели впервые за многие годы.Тележурналист Тимофей Баженов считает, что это значительно улучшит экологическое состояние водоема и в целом позитивно скажется на экологии столицы.

— Еще в моем детстве в Останкинском пруду водилось много рыбы. Местные жители даже ходили сюда на рыбалку. Но со временем жителей стало много, а рыба в водоеме исчезла. Между тем каждый обитатель пруда важен не только для эстетики и настроения, но и для создания уникальной экосистемы. А так как все московские водоемы связаны друг с другом, то и экосистемы всего города, — поделился своими воспоминаниями лидер общественного движения Тимофей Баженов.

В водоем, раскинувшийся на пять гектаров, выпустили 5000 мальков, в том числе зеркального и чешуйчатого карпа. Данные виды рыб употребляют в пищу мотыля, поэтому подходят для спортивной рыбалки. Но главное, что карпы поедают много комаров, что уберегает посетителей парка от назойливых насекомых. А вот белый амур, который также был выпущен в пруд, является естественным санитаром водоемов, потому что поедает водоросли, тем самым защищая воду от цветения.

В Северо-Восточном округе расположены 46 прудов. Но основным водоемом является, конечно, река Яуза. Все водоемы требуют постоянного ухода и благоустройства. Однако еще в недалеком прошлом со стороны местных жителей были серьезные нарекания по содержанию Останкинского пруда: вода зацвела, рыбы практически не осталось. Волонтеры из общественной организации «Движение Баженова» сразу отреагировали на жалобы москвичей. В течение всего нескольких дней ребята собрали свыше тысячи подписей местных жителей за проведение зарыбления Останкинского пруда.

— Занимаясь обустройством прудов и рек, мы создаем комфортную городскую среду, без которой невозможно дальнейшее развитие столицы. Добиваясь благоустройства водоемов и близлежащих территорий, мы постепенно приближаемся к цели сделать Москву самым зеленым городом мира, — рассказал о своей давней мечте Тимофей Баженов.

Общественный деятель, инженер Антон Тарасов считает, что зарыбление в Москве — это хорошо, но задается вопросом, восстановления биоресурсов в других русских реках — Волге, Лене, Амуре. Государство, по мнению Тарасова, должно систематически заниматься этим вопросом, в каждом регионе разработав и запустив программу по зарыблению.