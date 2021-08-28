Андрей Бочкарев: Строительство московского «Эрмитажа» начнется в ближайшее время

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Строительство музея «Эрмитаж» на территории реорганизуемой промышленной зоны ЗИЛ планируют начать осенью 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, накануне специалисты Москомэкспертизы согласовали соответствующий проект строительства столичного филиала знаменитого музея.

Здание будет возводиться на средства инвестора.

Заммэра добавил, работы по возведение комплекса культурного назначения займут от двух до двух с половиной лет.

Предполагается, что в здании будет пять этажей. В московском «Эрмитаже» появятся выставочные помещения и конференц-залы.

13 июля Андрей Бочкарев сообщил о завершении строительства балетной школы в Замоскворечье. Балетная школа располагается на улице Коровий Вал. Четырехэтажное здание было построено в 1950-х годах и ранее использовалось как мастерская скульптора.