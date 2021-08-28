Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Появились подробности о визите полицейских к солисту Rammstein Линдеманну

Полина Долганова

Происшествия
Появились подробности о визите полицейских к солисту Rammstein Линдеманну
Фото: youtube/TillLindemann_official

Правоохранители в ходе визита в отель к солисту немецкой рок-группы Rammstein Тиллю Линдеманну завели административное дело в отношении его продюсера Анара Рейбанда. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что Рейбанда обвиняют в нарушении миграционного режима. Его могут депортировать из России, передает Интерфакс.

До этого поступала информация, что полиция во время ночного визита к Линдеманну проинформировала его о необходимости соблюдать санитарные ограничения на массовых мероприятиях в связи с распространением коронавирусной инфекции в Москве.

К фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который в настоящее время находится в России, полицейские пришли в субботу, 28 августа, написал Telegram-канал RT.

Как сообщали очевидцы, артист пребывает в селе Завидово Тверской области. На фотографиях, которые попали в Сеть, было видно самого музыканта и нескольких полицейских.

Музыкант должен стать главной звездой и специальным гостем на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который состоится в Москве. Об этом в среду, 18 августа, сообщила дирекция мероприятия.

Читайте также:
музыкальная группаполицияТилль Линдеманн
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Все мнения
О проекте