Появились подробности о визите полицейских к солисту Rammstein Линдеманну

Фото: youtube/TillLindemann_official

Правоохранители в ходе визита в отель к солисту немецкой рок-группы Rammstein Тиллю Линдеманну завели административное дело в отношении его продюсера Анара Рейбанда. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что Рейбанда обвиняют в нарушении миграционного режима. Его могут депортировать из России, передает Интерфакс.

До этого поступала информация, что полиция во время ночного визита к Линдеманну проинформировала его о необходимости соблюдать санитарные ограничения на массовых мероприятиях в связи с распространением коронавирусной инфекции в Москве.

К фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который в настоящее время находится в России, полицейские пришли в субботу, 28 августа, написал Telegram-канал RT.

Как сообщали очевидцы, артист пребывает в селе Завидово Тверской области. На фотографиях, которые попали в Сеть, было видно самого музыканта и нескольких полицейских.

Музыкант должен стать главной звездой и специальным гостем на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который состоится в Москве. Об этом в среду, 18 августа, сообщила дирекция мероприятия.