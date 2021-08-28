Эксперт рассказал, что будет с Китаем и США после доклада о происхождении COVID-19

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Противоборство в отношениях между Китаем и США сохранится в любом случае, несмотря на то, что американская разведка не нашла данных о разработки вируса SARS-CoV-2 в качестве биологического оружия. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.

Специалист напомнил, что расследование происхождения вируса инициировала администрация предыдущего американского президента Дональда Трампа. Его также обвиняли в распространении вируса на территории США и он, в свою очередь, решил подстраховаться и обвинить во всем Китай. А после выборов, уже при новом президенте Джо Байдене, изучение того, как появился COVID-19, продолжилось.

— Трамп вообще хотел контрибуцию с Китая получить, чтобы они оплатили всему миру расходы на лечение, сколько-то триллионов долларов, из-за того, что они якобы являются виновниками распространения этого вируса. У него был такой план вполне конкретный. А с Байденом — даже смешно. Это не дело разведки устанавливать происхождение вируса. Это сугубо научная вещь. Может быть, и то, и другое, и пятое, десятое. Никто точно не знает. Однако, в отличие от Трампа, он перестал требовать от Китая каких-то компенсаций, — пояснил Рогулев.

По словам эксперта, несмотря на то, что разведывательное сообщество США не нашло в происхождении COVID-19 следов создания биологического оружия, противоборство Америки с Китаем сохранится. Правда, в отличие от администрации Трампа, нынешняя будет использовать другие методы давления на Пекин.

— Да, Трамп был более жестким в плане противоборства. Это была его линия поведения: так сказать, сначала «наехать», оказать давление, угрожать, а потом потихоньку о чем-то договариваться. Байден придерживается более гибкой линии. Он разносторонне и дипломатичнее подходит к отношениям между двумя странами. В отличие от Трампа, демократы сразу же подняли вопрос прав человека, в частности в Синцзянь-уйгурском автономном районе. Так они начали давить по более либеральным проблемам. Трамп же вводил пошлины на торговлю и т. д., что могло повредить и самим США, — констатировал собеседник «ВМ».

Независимо от того, что окажется на повестке дня — коронавирус или какой-то другой триггер, все это американскими властями в той или иной степени будет использоваться в противостоянии с Китаем, поскольку опасность Поднебесной для США никуда не денется, заключил Юрий Рогулев.

О докладе разведки США о происхождении коронавируса стало известно вечером в пятницу, 27 августа. Несекретную часть доклада опубликовал телеканал CNN. В ней помимо отсутствия следов биологического оружия названы две версии попадания COVID-19 в человеческую популяцию: инцидент в лаборатории и естественный контакт с зараженным животным. При этом официальные власти Китая до вспышки эпидемии не имели представлений об этом вирусе. В Китае доклад назвали научно необоснованным.