Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Светлана Разворотнева: Дом купца Виноградова — спасти любой ценой

Павел Гриднев

Общество
Светлана Разворотнева: Дом купца Виноградова — спасти любой ценой
Фото: Екатерина Бибикова

Москвичи провели субботник около Дома купца Виноградова. Цель мероприятия — привлечь внимание к проблеме памятника деревянного зодчества дореволюционной России, который нуждается в скорейшей реставрации.

Активисты предлагают свою помощь в подготовке здания к зиме: хотят восстановить водостоки, окрасить стены, чтобы защитить постройку от перепадов температур и влаги.

Жители пригласили принять участие в мероприятии советника мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлану Разворотневу. Как ранее отметил Сергей Собянин, правозащитница обобщает актуальные проблемы горожан и предает их в мэрию для скорейшей проработки и решения.

Советник отметила, что в сентябре 2020 года здание выставлялось на аукцион, чтобы сдать его в аренду на 10 лет. Арендатор должен был бы провести реставрацию дома за свой счет, но по настоящее время желающих арендовать памятник старины не нашлось, и он постепенно разрушается. Москвичи направляли в адрес департамента культурного наследия обращения с просьбой организовать мероприятия по сохранению Дома купца Романова, однако сроки реставрации здания до сих пор не определены.

— Сегодня мы приводим в порядок прилегающую к Дому купца Виноградова территорию. При этом участники субботника — московские активисты — готовы собственными руками подготовить дом к зиме и просят департамент культурного наследия предоставить им такую возможность, — заявила Светлана Разворотнева.

Она добавила, что субботник в первую очередь направлен на привлечение внимания к проблеме: Дом купца Виноградова должен быть сохранен, и общественность не может оставаться в стороне и наблюдать, как он гибнет.

Как отметил адвокат Денис Куликов, Дом купца Виноградова входит в программу многих москвоведческих экскурсий в качестве ценного образца деревянной застройки. Подобные постройки крайне редки не только для Москвы, но и для России в целом.

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Все мнения
О проекте