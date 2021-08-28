Светлана Разворотнева: Дом купца Виноградова — спасти любой ценой

Фото: Екатерина Бибикова

Москвичи провели субботник около Дома купца Виноградова. Цель мероприятия — привлечь внимание к проблеме памятника деревянного зодчества дореволюционной России, который нуждается в скорейшей реставрации.

Активисты предлагают свою помощь в подготовке здания к зиме: хотят восстановить водостоки, окрасить стены, чтобы защитить постройку от перепадов температур и влаги.

Жители пригласили принять участие в мероприятии советника мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлану Разворотневу. Как ранее отметил Сергей Собянин, правозащитница обобщает актуальные проблемы горожан и предает их в мэрию для скорейшей проработки и решения.

Советник отметила, что в сентябре 2020 года здание выставлялось на аукцион, чтобы сдать его в аренду на 10 лет. Арендатор должен был бы провести реставрацию дома за свой счет, но по настоящее время желающих арендовать памятник старины не нашлось, и он постепенно разрушается. Москвичи направляли в адрес департамента культурного наследия обращения с просьбой организовать мероприятия по сохранению Дома купца Романова, однако сроки реставрации здания до сих пор не определены.

— Сегодня мы приводим в порядок прилегающую к Дому купца Виноградова территорию. При этом участники субботника — московские активисты — готовы собственными руками подготовить дом к зиме и просят департамент культурного наследия предоставить им такую возможность, — заявила Светлана Разворотнева.

Она добавила, что субботник в первую очередь направлен на привлечение внимания к проблеме: Дом купца Виноградова должен быть сохранен, и общественность не может оставаться в стороне и наблюдать, как он гибнет.

Как отметил адвокат Денис Куликов, Дом купца Виноградова входит в программу многих москвоведческих экскурсий в качестве ценного образца деревянной застройки. Подобные постройки крайне редки не только для Москвы, но и для России в целом.