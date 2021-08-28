Названы пять имен женщин, которым лучше оставаться одинокими

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Обладательницы некоторых имен из-за непростого характера не могут построить гармоничные отношения с противоположным полом. Эксперты назвали пять имен женщин, которым лучше предпочесть одиночество.

Так, поведение Марины зачастую непонятно окружающим. Она бывает чересчур импульсивна и навязчива. У нее свой взгляд на мир. Она стремится к лидерству и не готова мириться с чужими принципами. Ее отношения с мужчинами чаще всего непродолжительны, однако она не ощущает дискомфорта в свободном плавании.

Александра отказывается идти на уступки и борется за свои интересы. Часто она увлекается построением карьеры. Ее привлекает работа и развлечения, но не замужество. Александру тяготят домашние обязанности, и она предпочитает наслаждаться каждым моментом, не обременяя жизнь серьезными отношениями.

Виктория является сильной и волевой женщиной, которая легко завоюет сердце любого мужчины. Однако к ним она относится как к развлечению. Чаще всего отношения ей быстро наскучивают и оставляют неприятные воспоминания о болезненном разрыве.

Инга отличается легкостью в общении. Она терпима к чужим недостаткам и готова идти на компромиссы. Однако если она влюбляется, то превращает отношения в больную привязанность. Обладательница такого имени закрывает глаза на недостатки спутника и превозносит его, что нередко приводит к печальным последствиям.

Елена не стремится к долгому выбору партнера, поэтому часто цепляется за первый попавшийся вариант. Чаще всего ее отношения оборачиваются страданиями. Она может надолго прерывать карьеру, посвятить себя воспитанию детей, однако семейная жизнь, как правило, не приносит ей счастья, пишет Пятый канал.

Ранее шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова назвала имена, которые помогают человеку стать сильным и успешным.