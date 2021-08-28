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Движение восстановили на 77-м километре МКАД после ДТП

Анастасия Колоскова

Происшествия
Движение восстановили на 77-м километре МКАД после ДТП
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 77-й километр Карта всех событий

На внешней стороне 77-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) полностью восстановили движение транспорта после аварии с участием трех автомобилей и мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в субботу, 28 августа.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что на пересечении МКАД с СВХ столкнулись три автомобиля и мотоцикл, из-за чего движение транспорта было затруднено.

Еще одно ДТП произошло в этот же день на внутренней стороне 106-го километра МКАД. После развязки с Щелковским шоссе на трассе столкнулись четыре автомобиля.

А на внутренней стороне 38-го километра МКАД произошла авария с участием семи автомобилей. ДТП случилось после развязки с улицей Павла Фитина. В аварии пострадали двое человек.

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