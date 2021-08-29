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Организатор заявил об отмене фестиваля в Твери, где должен был выступить Линдеманн

Михаил Алимов

Общество
Организатор заявил об отмене фестиваля в Твери, где должен был выступить Линдеманн
Фото: youtube/TillLindemann_official

Фестиваль в Твери, где было заявлено выступление лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, отменен. Часть его выступлений перенесена на другие площадки. Об этом в субботу, 28 августа, заявил организатор мероприятия и руководитель холдинга «Афанасий» Максим Ларин.

— Друзья! Я очень сожалею. Фестиваль в полном объеме, как мы старались организовать, у нас не получается по решению и физическому препятствию властей. Сегодня и вчера нам это показали. Репетиция группы Линдеманна не состоялась, потому что полиция блокировала все машины, а вертолетов у нас нет, — написал бизнесмен «ВКонтакте».

До этого была информация, что к музыканту в номер гостиницы приходили сотрудники правоохранительных органов. Они уведомили его о необходимости соблюдать санитарные ограничения на массовых мероприятиях в связи с распространением коронавирусной инфекции в Москве. Также, по информации в СМИ, правоохранители в ходе визита в отель к солисту возбудили административное дело в отношении его продюсера Анара Рейбанда. Того обвиняют в нарушении миграционного режима. Его могут депортировать из России.

Из-за произошедшего Ларин предложил закрыть площадку, где должен выступить Линдеманн, а также не проводить фестиваль.

— При этом у нас есть территория вокруг холдинга, на которой мы поставим шатры и будут детские мероприятия. Установлена вторая сцена для выступления тверских музыкантов, — отметил он.

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