Более 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

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В столичных аэропортах в ночь на 29 августа задержаны или отменены более 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково отменены семь рейсов и четыре задерживаются. В Домодедове четыре рейса отменены, а один задержан.

Также в Шереметьеве пять рейсов отменены, а еще один задержан.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Недавно стало известно, что авиакомпания «Победа» изменила план выполнения 50 рейсов из-за COVID-19 у пилотов. С 26 по 31 августа скорректированы 50 рейсов по разным направлениям. Среди них Анталия, Уфа, Владикавказ и другие. Клиентам «Победы» предложат рейсы на соседние даты или билеты на рейсы других авиакомпаний. Кроме того, пассажирам могут оформить полный возврат денег за билеты.