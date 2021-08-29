Столичные медики вылечили от коронавируса еще 1789 пациентов

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили от коронавирусной инфекции 1789 человек. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщили в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

За все время пандемии в городе полностью выздоровели 1 442 995 заболевших после прохождения лечения от COVID-19.

При этом за сутки в столице зафиксировали 1444 новых случаев заражения вирусом. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 302 пациента, а госпитализировали 451 человека.

За последние сутки в Москве скончались 52 пациента.

В 85 регионах России за минувшие 24 часа выявили 19 268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом полностью выздоровели 16 804 человека.

В воскресенье, 29 августа, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что у переболевших коронавирусом чаще всего возникают осложнения сердечно-сосудистой и дыхательной систем. При этом он отметил, что при первом недомогании следует немедленно обращаться к специалисту.