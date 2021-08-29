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Кабмин внес сахар в список сельхозпродукции для государственных интервенций

Виктория Сикерина

Общество
Кабмин внес сахар в список сельхозпродукции для государственных интервенций
Фото: pixabay.com

Российский кабмин внес в список сельхозпродукции для проведения государственных интервенций сахар. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

— Механизм государственных интервенций можно будет использовать на рынке сахара. Распоряжение об этом приняло правительство, — заявили в пресс-службе.

В 2022 году стартует формирование интервенционного фонда России. Интервенции применяются для поддержки сельхозпроизводителей и контроля цен.

В период низких цен страна покупает у предпринимателей товары для интервенционного фонда, а после продает по более высокой цене. Такой прием помогает наладить ситуацию на рынке, передает телеканал 360.

В среду, 25 августа, на сайте кабмина сообщили, что власти Российской Федерации продлили действие программы «Семейная ипотека» до 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Для обеспечения этих изменений власти РФ увеличат лимит средств на выдачу кредитов до 1,7 триллиона рублей.

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