Ремонт здания кордегардии Пресненской заставы в Москве подходит к концу

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Россия, Москва, улица Трёхгорный Вал Карта всех событий

Ремонт здания кордегардии Пресненской заставы в парке Декабрьского восстания на Красной Пресне в Москве близится к завершению. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

В ведомстве отметили, что сперва рабочие отреставрировали исторический облик постройки, а уже после установили новые инженерные коммуникации, уплотнили грунт и отделали цокольный этаж гранитом. Также ремонтники облагородили фасад здания и перекрасили стены в белый оттенок.

Помимо этого, в кордегардии обновили перекрытие первого этажа и систему отопления, отремонтировали несущие элементы кровли и восстановили дымоходную трубу, которая будет использоваться как декоративная деталь.

Сейчас рабочие в здании занимаются внутренней отделкой. В планах установить металлические двери и заменить старые окна на стеклопакеты.

В пресс-службе добавили, что здание кордегардии Пресненской заставы одно из восемнадцати, которое сохранилось до настоящего времени. До ремонта постройка выглядела заброшенной и выполняла функцию бытовки.

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