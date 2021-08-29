Скончался бывший президент МОК Жак Рогге

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

На 80-м году жизни скончался бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщается на официальной странице МОК в соцсети Twitter.

— С большой печалью Международный олимпийский комитет объявляет о кончине бывшего президента МОК графа Жака Рогге. Ему было 79 лет, — говорится в сообщении.

Свои соболезнования выразил нынешний глава МОК Томас Бах. Он отметил, что смерть Рогге — потеря для олимпийского движения.

— Все олимпийское движение будет глубоко скорбеть по потере замечательного друга и преданного поклонника спорта, — приводят слова Баха на сайте МОК.

В знак уважения к Рогге олимпийские флаги на объектах МОК будут приспущены в течение пяти дней.

Жак Рогге родился в 1942 году в бельгийском Генте. В 1989–1992 годах он возглавлял национальный олимпийский комитет Бельгии. Также Рогге руководил Европейским олимпийским комитетом с 1989 по 2001 год.

Рогге возглавлял МОК в течение 12 лет — с 2001 по 2013 год. Последним масштабным спортивным событием, которое было организовано при его участии, были летние Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году.