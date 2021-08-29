Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Скончался бывший президент МОК Жак Рогге

Илья Ашуров

Общество
Скончался бывший президент МОК Жак Рогге
Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

На 80-м году жизни скончался бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщается на официальной странице МОК в соцсети Twitter.

— С большой печалью Международный олимпийский комитет объявляет о кончине бывшего президента МОК графа Жака Рогге. Ему было 79 лет, — говорится в сообщении.

Свои соболезнования выразил нынешний глава МОК Томас Бах. Он отметил, что смерть Рогге — потеря для олимпийского движения.

— Все олимпийское движение будет глубоко скорбеть по потере замечательного друга и преданного поклонника спорта, — приводят слова Баха на сайте МОК.

В знак уважения к Рогге олимпийские флаги на объектах МОК будут приспущены в течение пяти дней.

Жак Рогге родился в 1942 году в бельгийском Генте. В 1989–1992 годах он возглавлял национальный олимпийский комитет Бельгии. Также Рогге руководил Европейским олимпийским комитетом с 1989 по 2001 год.

Рогге возглавлял МОК в течение 12 лет — с 2001 по 2013 год. Последним масштабным спортивным событием, которое было организовано при его участии, были летние Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году.

СмертьМеждународный олимпийский комитет
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Все мнения
О проекте